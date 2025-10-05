weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
Neuer Jugend-Roman Inspirationsquelle Harz: Schloss Wernigerode als Handlungsort

Der Harz ist nicht nur ein Touristenmagnet, sondern auch eine Inspirationsquelle für den Autor Martin Bolik. Die Handlung seines neuen Romans „Der Junge, der die Zeit besiegte“ spielt im Harz und insbesondere auf Schloss Wernigerode. Welche dunklen Themen Bolik in seinem Zeitreise-Roman verpackt und wieso ihn die Sehenswürdigkeiten im Harz so beflügeln.

Von Elisabeth Köhli 05.10.2025, 14:00
Der Harzer Autor Martin Bolik hat im September 2025 den neuen Roman „Der Junge, der die Zeit besiegte“ veröffentlicht. Das Buch spielt im Harz.
Der Harzer Autor Martin Bolik hat im September 2025 den neuen Roman „Der Junge, der die Zeit besiegte“ veröffentlicht. Das Buch spielt im Harz. Foto: Elisabeth Köhli

Wernigerode. - Mächtige Berge, nebelverhangene Wälder, Schlösser, die die Jahrhunderte überdauert haben. Dazu alte Mythen über Hexen und Teufel. Der Harz ist nicht nur bei Touristen beliebt, sondern eine Region, die die Fantasie vieler Menschen beflügelt - wie den Harzer Autor Martin Bolik.