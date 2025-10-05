Jetzt live
Neuer Jugend-Roman Inspirationsquelle Harz: Schloss Wernigerode als Handlungsort
Der Harz ist nicht nur ein Touristenmagnet, sondern auch eine Inspirationsquelle für den Autor Martin Bolik. Die Handlung seines neuen Romans „Der Junge, der die Zeit besiegte“ spielt im Harz und insbesondere auf Schloss Wernigerode. Welche dunklen Themen Bolik in seinem Zeitreise-Roman verpackt und wieso ihn die Sehenswürdigkeiten im Harz so beflügeln.
05.10.2025, 14:00
Wernigerode. - Mächtige Berge, nebelverhangene Wälder, Schlösser, die die Jahrhunderte überdauert haben. Dazu alte Mythen über Hexen und Teufel. Der Harz ist nicht nur bei Touristen beliebt, sondern eine Region, die die Fantasie vieler Menschen beflügelt - wie den Harzer Autor Martin Bolik.