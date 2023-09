Zwei Baustellen sorgen für Zeitverzögerung: Bei Rathenow wird ab dem 4. September die Ortsumfahrung auf der B188 saniert und in Schollene wird eine alte Brücke abgerissen.

Die letzte steinerne Rundbogenbrücke im Bundesland befindet sich in Schollene. Nun muss auch sie einem Neubau weichen.

Schollene/Rathenow - Viele Bürger aus dem Elbe-Havel-Land arbeiten in und um Rathenow – sie müssen ab Montag, 4. September, unter Umständen mehr Zeit für die Fahrt zur Arbeit und zurück einplanen: Die Deckschicht auf der Bundesstraße B188 wird auf 6,4 Kilometern Länge erneuert. Die Sanierung beginnt 500 Meter vor dem Abzweig nach Buckow und endet 200 Meter hinter der Abfahrt zur B107 in Richtung Neuruppin/Brandenburg.

Ab dem 4. September ist die B188 zwischen dem Abzweig Kleinbuckow und der Auffahrt zur L96 (Böhner Chaussee) voll gesperrt. Die Umleitung führt in den folgenden drei Wochen über die L97 nach Großwudicke und weiter über die L96 nach Steckelsdorf und von dort nach Rathenow.

Die Deck- und die Binderschicht werden dabei in einem Zuge aufgetragen, die kompakte Bauweise soll für eine längere Haltbarkeit sorgen. Gebaut wird in vier Abschnitten jeweils unter Vollsperrung, bei jedem Abschnitt wird die Umleitung geändert. Die Fertigstellung der Baumaßnahme ist Ende Oktober vorgesehen.

Die alte Steinbrücke über den Seestrang in Schollene wird nun doch noch nicht wie geplant abgerissen: Bereits bei der Abnahme und Freigabe der Umfahrungsstrecke, welche vor einigen Tagen erfolgt war, äußerten Fachleute Bedenken wegen der engen Kurvenführung. – So würde es für seine Busse sehr knapp werden, kritisierte der örtliche Unternehmer René Bauz. Nach der Freigabe kam in eben dieser Kurve ein Lkw zu Schaden, weshalb die Umfahrung jetzt wieder gesperrt ist und nachgebessert werden muss . Vorerst wird wieder die über 100 Jahre alte steinerne Rundbogenbrücke für den Verkehr genutzt, auch dies erfolgt mit Ampelregelung.