Unternehmer René Bauz setzt schöne Idee mit seiner ehemaligen Zeichenlehrerin in die Tat um.

Der neue Scania-Bus wurde mit bekannten Schollener Motiven versehen, die die ehemalige Zeichenlehrerin Christine Kowalkowski extra dafür entworfen hatte.

Schollene. - Der Hügel am See namens Gütschow, die Windmühle, die Kirche und das Herrenhaus derer von Alvensleben – all diese ortsprägenden Motive, die in Schollene jedes Kind kennt, sind jetzt auf einem Reisebus verewigt. „Die Idee dazu hatte ich, deshalb fragte ich meine ehemalige Zeichenlehrerin Christine Kowalkowski, diese zeichnete dann die Vorlage dazu“, berichtet der Schollener Bus-Unternehmer René Bauz.