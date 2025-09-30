weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  4. Wirtschaft im Elbe-Havel-Land: Bus auf Werbetour für Schollene

Unternehmer René Bauz setzt schöne Idee mit seiner ehemaligen Zeichenlehrerin in die Tat um.

Von Ingo Freihorst 30.09.2025, 17:11
Der neue Scania-Bus wurde mit bekannten Schollener Motiven versehen, die die ehemalige Zeichenlehrerin Christine Kowalkowski extra dafür entworfen hatte.
Der neue Scania-Bus wurde mit bekannten Schollener Motiven versehen, die die ehemalige Zeichenlehrerin Christine Kowalkowski extra dafür entworfen hatte. Foto: Ingo Freihorst

Schollene. - Der Hügel am See namens Gütschow, die Windmühle, die Kirche und das Herrenhaus derer von Alvensleben – all diese ortsprägenden Motive, die in Schollene jedes Kind kennt, sind jetzt auf einem Reisebus verewigt. „Die Idee dazu hatte ich, deshalb fragte ich meine ehemalige Zeichenlehrerin Christine Kowalkowski, diese zeichnete dann die Vorlage dazu“, berichtet der Schollener Bus-Unternehmer René Bauz.