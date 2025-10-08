Strafen zwischen 10 und 250 Euro: Polizisten aus Osterburg erklären, was fast jeder Autofahrer in der Breiten Straße falsch macht und wie viel das kostet.

In Osterburgs Zentrum kann's für Autofahrer teuer werden: Diesen Fehler macht fast jeder

In der Breiten Straße in Osterburg gilt „Tempo 20“. Wer zu schnell fährt, zahlt mindestens 30 Euro.

Osterburg. - Nicht geblinkt, zu schnell gefahren oder nur kurz geparkt, ohne ein Ticket zu ziehen: In der Breiten Straße in Osterburg können Autofahrer viel falsch machen. So kommt es oft zu gefährlichen Situationen in der gut frequentierten, zentralen Einkaufsstraße. Anlässlich der Diskussion darüber, welche Verkehrsregeln dort künftig gelten sollen, hat die Polizei nun über die häufigsten Fehler aufgeklärt – und auch darüber, was sie kosten.