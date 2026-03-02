weather heiter
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Havelberg
    4. >

  4. Dorf im Kreis Stendal zu abgelegen: Chronisch kranke Frau kontaktiert 30 Pflegedienste und keiner hilft

Dorf im Kreis Stendal zu abgelegen Chronisch kranke Frau kontaktiert 30 Pflegedienste und keiner hilft

Chronisch kranke Frau S. aus einem kleinen Ort im Kreis Stendal ist auf Hilfe angewiesen. Sie hat 30 Pflegedienste kontaktiert – ohne Erfolg. Das Sozialministerium vertröstet.

Von Andreas König Aktualisiert: 02.03.2026, 17:24
Michelle S. aus Briest ist pflegebedürftig, findet aber keinen Pflegedienst.
Michelle S. aus Briest ist pflegebedürftig, findet aber keinen Pflegedienst. Fotomontage: Andreas König/prePress Media Mitteldeutschland GmbH

Briest - Es gibt Tage, an denen merkt Michelle S. (Name von der Redaktion geändert) ihre Krankheit kaum. Es fällt ihr schwer, sich darüber zu freuen, denn der nächste Schub kommt ganz gewiss. Hilfe und Unterstützung soll die 40-Jährige von Pflegekräften bekommen. Bis Januar 2026 funktionierte das auch, aber dann bekam sie eine Nachricht von ihrem Pflegedienst.