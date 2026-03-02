Chronisch kranke Frau S. aus einem kleinen Ort im Kreis Stendal ist auf Hilfe angewiesen. Sie hat 30 Pflegedienste kontaktiert – ohne Erfolg. Das Sozialministerium vertröstet.

Michelle S. aus Briest ist pflegebedürftig, findet aber keinen Pflegedienst.

Briest - Es gibt Tage, an denen merkt Michelle S. (Name von der Redaktion geändert) ihre Krankheit kaum. Es fällt ihr schwer, sich darüber zu freuen, denn der nächste Schub kommt ganz gewiss. Hilfe und Unterstützung soll die 40-Jährige von Pflegekräften bekommen. Bis Januar 2026 funktionierte das auch, aber dann bekam sie eine Nachricht von ihrem Pflegedienst.