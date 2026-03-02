Staubsaugerroboter, Küchengeräte aus DDR-Zeiten und ein Fußpflegegerät lagen schon bei ihnen auf der Werkbank. Freiwillige vom Reparaturcafé in Haldensleben retten Geräte, die sonst auf dem Müll landen würden.

Er habe schon früher immer alles zuhause repariert, sagt Eckhard Brand.

Haldensleben - Kabel, Platinen, mechanische Bauteile – auf dem langen Tisch vor Ronald Pott breitet sich das technische Innenleben eines Staubsaugerroboters aus. Der kleine Haushaltshelfer funktioniert nicht mehr so, wie er eigentlich sollte. Um ihn doch noch vor einem Ende im Müll zu bewahren, hat seine Besitzerin ihn zum Reparaturcafé im Haldensleber Mehrgenerationenhaus EHFA gebracht. Für Ronald Pott eine willkommene Gelegenheit, sich so ein Gerät mal näher anzusehen. „Ich habe noch nie so einen Staubsaugerroboter auseinander genommen. Mich interessiert das.“