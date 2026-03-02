Ein neues Logo, fröhliche Kinderstimmen und ein besonderer Moment: In der Kita in Alleringersleben wird gemeinsam gefeiert – und am Ende wartet noch eine Überraschung, mit der so mancher Gast nicht rechnet.

Alleringersleben - Mit fröhlichen Stimmen und viel Begeisterung feierte die Kita „Allerspatzen“ einen besonderen Meilenstein. „Das neue Logo der Einrichtung wurde offiziell eingeweiht“, erklärte Mareike Pfeiffer, Sachbearbeiterin für Digitalisierung und Öffentlichkeitsarbeit, in einer Pressemitteilung. Zahlreiche Gäste waren gekommen, um diesen Moment gemeinsam mit den Kindern zu erleben.

Die Mädchen und Jungen begrüßten unter anderem den Bürgermeister der Verbandsgemeinde Flechtingen, Tim Krümmling (CDU). Ebenso nahmen Vertreterinnen und Vertreter des Kuratoriums, der Feuerwehr sowie der Gemeinde an der Feierstunde teil. Auch der Bürgermeister der Gemeinde Ingersleben, David Wieter, war unter den Gästen.

Feierliche Enthüllung in der Kita: Ein neuer Meilenstein für die Einrichtung

Eröffnet wurde die kleine Feier von der Einrichtungsleiterin Katharina Albrecht, die anschließend das Wort an die Kinder übergab. Mit zwei fröhlichen Liedern sorgten sie für einen herzlichen und stimmungsvollen Auftakt. Auch wenn die Veranstaltung bewusst kurz gehalten war, bot sie einen schönen und würdigen Rahmen für diesen besonderen Anlass.

Liebevoll gestaltet: Die selbstgebastelten Medaillen der Kinder mit drei gestempelten Spatzen. Foto: Verbandsgemeinde

„Im Mittelpunkt stand die feierliche Enthüllung des neuen, vor der Kita angebrachten Logos, welches bis dahin verdeckt gewesen war“, berichtete Mareike Pfeiffer. Unter großem Applaus wurde es gemeinsam sichtbar gemacht.

Neue Gruppennamen und kreative Medaillen: Kinder begeistern Gäste

Gleichzeitig wurden die neuen Gruppennamen bekanntgegeben: Die Krippenkinder tragen künftig den Namen „Spatzennest“, die älteren Kinder heißen nun „Sperlinge“. Ein besonderer Dank galt dem Kuratorium, das die finanzielle Unterstützung für die Umsetzung des Logos übernommen hatte.

Zum Abschluss ließen die Kinder ihre Gäste noch einmal staunen: Die Mädchen und Jungen überreichten selbst angefertigte Medaillen. Die kleinen Kunstwerke, geschmückt mit drei sorgfältig gestempelten Spatzen, waren sichtbare Zeichen ihrer Mühe und Begeisterung – und zauberten den Besucherinnen und Besuchern ein Lächeln ins Gesicht, das so manch gerührten Moment begleitete.