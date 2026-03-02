Junge Tüftler aus Sachsen-Anhalt präsentieren beim Wettbewerb „Jugend forscht“ ihre Ideen. Schülerinnen wollen den Küchenalltag für Gastronomen sicherer und energiesparender machen.

Pfannen und Töpfe aus Stendal sollen das Kochen revolutionieren

Zoé Leider (16, links) und Enie Knospe (15) vom Winckelmann-Gymnasium in Stendal präsentieren gedämmtes Kochgeschirr aus dem 3D-Drucker.

Stendal - Kochgeschirr aus dem 3D-Drucker und ein verkabelter Gartenhandschuh als Ersatz für den Blindenstock. Beim Regionalwettbewerb „Jugend forscht“ präsentierten 66 Teilnehmer aus ganz Sachsen-Anhalt 37 Projekte in der Katharinenkirche in Stendal. Die Ideen der heranwachsenden Forscher reichten von alternativen Frischhaltemitteln für Schnittblumen bis hin zu biologisch abbaubarem Kunststoff auf Basis von Roter Bete.