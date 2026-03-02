weather heiter
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Stendal
    4. >

  4. Innovationen aus der Altmark: Pfannen und Töpfe aus Stendal sollen das Kochen revolutionieren

Innovationen aus der Altmark Pfannen und Töpfe aus Stendal sollen das Kochen revolutionieren

Junge Tüftler aus Sachsen-Anhalt präsentieren beim Wettbewerb „Jugend forscht“ ihre Ideen. Schülerinnen wollen den Küchenalltag für Gastronomen sicherer und energiesparender machen.

Von Nadine Wustmann 02.03.2026, 18:30
Zoé Leider (16, links) und Enie Knospe (15) vom Winckelmann-Gymnasium in Stendal präsentieren gedämmtes Kochgeschirr aus dem 3D-Drucker.
Zoé Leider (16, links) und Enie Knospe (15) vom Winckelmann-Gymnasium in Stendal präsentieren gedämmtes Kochgeschirr aus dem 3D-Drucker. Foto: Nadine Wustmann

Stendal - Kochgeschirr aus dem 3D-Drucker und ein verkabelter Gartenhandschuh als Ersatz für den Blindenstock. Beim Regionalwettbewerb „Jugend forscht“ präsentierten 66 Teilnehmer aus ganz Sachsen-Anhalt 37 Projekte in der Katharinenkirche in Stendal. Die Ideen der heranwachsenden Forscher reichten von alternativen Frischhaltemitteln für Schnittblumen bis hin zu biologisch abbaubarem Kunststoff auf Basis von Roter Bete.