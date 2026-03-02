Innovationen aus der Altmark Pfannen und Töpfe aus Stendal sollen das Kochen revolutionieren
Junge Tüftler aus Sachsen-Anhalt präsentieren beim Wettbewerb „Jugend forscht“ ihre Ideen. Schülerinnen wollen den Küchenalltag für Gastronomen sicherer und energiesparender machen.
02.03.2026, 18:30
Stendal - Kochgeschirr aus dem 3D-Drucker und ein verkabelter Gartenhandschuh als Ersatz für den Blindenstock. Beim Regionalwettbewerb „Jugend forscht“ präsentierten 66 Teilnehmer aus ganz Sachsen-Anhalt 37 Projekte in der Katharinenkirche in Stendal. Die Ideen der heranwachsenden Forscher reichten von alternativen Frischhaltemitteln für Schnittblumen bis hin zu biologisch abbaubarem Kunststoff auf Basis von Roter Bete.