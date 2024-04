Sehr schön anzusehen: das Osterfeuer an der Havel in Nitzow, für das die örtliche Feuerwehr die Aufsicht übernahm.

Nitzow. - Urgemütlich haben sich es um die 250 Besucher am Sonnabend beim Osterfest an der Havel in Nitzow gemacht. Dafür sorgten jede Menge Angebote und Beschäftigungsmöglichkeiten für Klein und Groß. Diese boten unter anderem die Jugendfeuerwehr, die Feuerwehr, der Förderverein der Feuerwehr, der Anglerverein, der Dorfleben-Verein, der Jugendklub und der Kajakverein an.

Kein Sitzplatz ist frei geblieben

Da kam von der Kaffeezeit am Nachmittag bis in die späten Abendstunden überhaupt keine Langeweile für die Besucher auf. Zumal es für diese auch eine große Auswahl an frisch gebackenen Waffeln, an Imbissangeboten und an Getränken gab. Kein Wunder, dass auf dem Osterfestplatz an der Havel da kein Sitzplatz frei blieb.

Eine Sanitäranlage für den Festplatz

Erstmals mit von der Partie war der neue Verein „Dorfleben“, der das Fest unter anderem mit Spielgelegenheiten für Kinder und einem Verkaufsstand unterstützte. Auch um einen kleinen Spendenbeitrag wurde dabei gebeten. „Denn was auf dem Nitzower Festplatz noch fehlt, ist eine öffentliche Toiletteneinrichtung“, erklärt die Vorsitzende Denise Hippe-Ruß. „Diese möglichst mit Spenden zu finanzieren, ist neben anderen Dingen unser Ziel.“ Und sie erwähnt, dass das mit der Zeit auf jeden Fall kostengünstiger wird, als zu jeder Veranstaltung Toiletten anzumieten und diese und deren Reinigung dann kostspielig bezahlen zu müssen.

Werbung machte der Verein gleichzeitig auch für sein erstes Countryfest im Haveldorf am Sonnabend, 8. Juni.

Kajak und Kanu fahren ist neu in Nitzow

Und noch ein so gut wie neuer Verein in Nitzow lockte Interessenten an. Bei diesem handelte es sich um die „Kajaktruppe“, die es seit Ende 2023 gibt. Individuelle Outdoor-Aktivitäten werden hier angeboten. Unter anderem Kajak und Kanu fahren - acht Kanus (Dreisitzer) und vier Kajaks (Einsitzer) sowie eine mobile Sauna stehen zur Verfügung -, Wandern, Fahrrad fahren und Wellness unter freiem Himmel. Am Sonnabend – bei bestem Frühlingswetter – nutzte es so mancher schon einmal, eine Runde im Kajak oder im Kanu zu drehen.

Diesen Spieltisch hatte unter anderem der Dorfleben-Verein Nitzow für kleine und große Leute aufgestellt. Foto: Dieter Haase

Schöne Preise für goldene Eier

Die Kinder fieberten zuerst allerdings dem Start der Ostereiersuche entgegen. Auf einer für die Jüngsten reservierten Fläche und auf einer weiteren für die etwas Älteren. Nach der Freigabe dieser durch den Ortsbürgermeister Karsten Grey gab es für die Kinder dann kein Halten mehr. Vor allem hielten diese dann auch Ausschau nach den drei goldenen Eiern, die der Osterhase auf dem Areal besonders gut versteckt hatte. Linnea aus Havelberg und Lena aus Nitzow waren die ersten beiden erfolgreichen „Goldsucher“ und konnten dafür von Karsten Grey im Tausch mit diesen Eiern jeweils einen schönen Sachpreis in Empfang nehmen. Etwas länger dauerte es dann, bis das dritte goldene Ei entdeckt werden konnte. Erst nach einigen Hinweisen des „Osterhasen“ wurde es von Emmy aus Hannover ausfindig gemacht. Die Kleine besucht schon seit Jahren zu Ostern ihre Großeltern in Nitzow. „Ich habe hier schon einmal ein goldenes Ei gefunden“, sagte sie ganz stolz.

Linnea (links) und Lena hatten als Erste goldene Eier gefunden. Foto: Dieter Haase

Der Jugendklub bot unter anderem Büchsenwerfen und Eierlauf an, die Jugendfeuerwehr eine Feuerwehr-Hüpfburg und Zielspritzen. Und außerdem noch den Verkauf von Zuckerwatte, wobei der Erlös in die Spendenaktion für das Tierheim in Herzsprung fließt.

Ein tolles großes Osterfeuer

Nitzow kann für sich in Anspruch nehmen, so gut wie in jedem Jahr das wohl größte Osterfeuer in der Einheitsgemeinde Havelberg zu entfachen. So ist es auch am Sonnabend gewesen. Der aufgetürmte Brennhaufen brauchte schon eine ganze Weile, bis die Flammen ihn komplett erobert hatten. Zur Freude der zahlreichen Besucher, von denen zum Abend hin immer noch welche kamen.