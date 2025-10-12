In der neuen Bläserklasse am Gymnasium in Havelberg lernen Schüler das Spiel auf Instrumenten. Wann sie ihr Können Zuhörern erstmals präsentieren wollen.

Seit diesem Schuljahr gibt es am Gymnasium in Havelberg eine Bläserklasse mit Fünft- und Sechstklässlern. Musiklehrerin Stefanie Schulze leitet das neue Orchester und freut sich, dass viele Kinder Spaß daran haben, gemeinsam auf verschiedenen Instrumenten zu musizieren.

Havelberg. - Den richtigen Ton zu finden, ist nicht immer einfach. Vor allem dann, wenn man noch nie Blockflöte, Klarinette, Horn oder andere Blasinstrumente in der Hand gehabt hat. In der neuen Bläserklasse des Gymnasiums in Havelberg haben 24 Schüler aus den 5. und 6. Klassen schon Fortschritte gemacht. Denn seit Schuljahresbeginn bilden sie ein Orchester und üben fleißig.