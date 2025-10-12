Ein großer Spatenstich für die Glasfasererschließung in Calbe – und die Stadträte erfahren davon aus den Medien. Nicht zum ersten Mal werden sie bei solchen Veranstaltungen außen vor gelassen.

Kein Platz für Stadträte beim Glasfaserstart – Bürgermeister von Calbe wird kritisiert

Calbe. - Deutliche Kritik an dem einsamen Spatenstich zum Ausbau der entfernten Adresspunkte in der Stadt mit Glasfaser hat ALC/SPD-Fraktionschef Torsten Göhr bei der gemeinsamen Sitzung von Haupt- und Finanzausschuss geübt. Warum die Kommune die Stadträte hier nicht mitnehme, fragte er Bürgermeister Sven Hause in der Sitzung. „Wir werden da nicht eingebunden“, sagte Torsten Göhr.