Der Ambulante Hospizdienst Genthin-Jerichow-Havelberg wirbt in der Hansestadt mit Infostand und Kuchenbasar für seine Arbeit und um Helfer.

Der Ambulante Hospizdienst Genthin-Jerichow-Havelberg informiert in der Hansestadt über seine Arbeit. Links Sabine Jahnke aus Havelberg.

Havelberg. - Sie sind da für Menschen, die schwerst krank sind, und begleiten sie in ihren letzten Tagen, Wochen oder Monaten. Der Ambulante Hospizdienst Genthin-Jerichow-Havelberg zählt aktuell 17 Ehrenamtliche, die östlich der Elbe diese Aufgabe wahrnehmen. Gern dürfen es mehr werden, haben die Frauen am Freitag am Infostand berichtet, den sie am Edeka-Markt in Havelberg aufgebaut hatten. Dabei gab es auch frisch gebackene Kuchen.