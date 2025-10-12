Ehrenamtliche begleiten schwerstkranke Menschen Hospizhelfer sind zwischen Havelberg und Genthin aktiv
Der Ambulante Hospizdienst Genthin-Jerichow-Havelberg wirbt in der Hansestadt mit Infostand und Kuchenbasar für seine Arbeit und um Helfer.
12.10.2025, 11:59
Havelberg. - Sie sind da für Menschen, die schwerst krank sind, und begleiten sie in ihren letzten Tagen, Wochen oder Monaten. Der Ambulante Hospizdienst Genthin-Jerichow-Havelberg zählt aktuell 17 Ehrenamtliche, die östlich der Elbe diese Aufgabe wahrnehmen. Gern dürfen es mehr werden, haben die Frauen am Freitag am Infostand berichtet, den sie am Edeka-Markt in Havelberg aufgebaut hatten. Dabei gab es auch frisch gebackene Kuchen.