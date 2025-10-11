Die Kunstkurve zeigt Stadtfeld von seiner kreativsten Seite - mit geballter Magdeburger Frauenpower. Wer Lust auf Kunst, Begegnung und besondere Momente hat, sollte am Sonntag, 12. Oktober, vorbeischauen.

Kunst zwischen edlen Tropfen. Im Weinladen an der Arndtstraße stellt Katrin Freund ihre Werke aus. Die Kunstkurve lädt noch bis 12. Oktober ein.

Magdeburg. - Geballte Frauenpower in Stadtfeld-Ost: Bei der inzwischen fünften Kunstkurve verwandeln Künstlerinnen den Kiez in eine begehbare Ausstellung, die sich durch mehrere Location zieht. Noch bis Sonntag, 12. Oktober, laden die Künstlerinnen ein.

Eine von ihnen ist Katrin Freund. Sie hat sich der Cyanotypie verschrieben. Dabei handelt es sich um eine der ältesten Lichtdrucktechniken, wie die 38-Jährige erzählt. Ihre analog und digital fotografierten Motive werde durch diese Technik blau.

Ob die „Eisblume“ in Stadtfeld, der Magdeburger Dom oder Selbstporträts: Freund, die beruflich als Fotografin arbeitet, hat so ihren Bildern ein neues Leben verpasst - mit einer nostalgische Note.

Buntes Programm in Magdeburg-Stadtfeld am 12. Oktober

Im Weinladen von Michael Cohnert gehen ihre Werke eine faszinierende Symbiose mit den edlen Tropfen ein. Und machen sich gut zwischen Riesling und Merlot. Das findet auch der Geschäftsmann, der seinen Laden seit 15 Jahren an der Arndtstraße hat. Bei der Kunstkurve ist der Mitveranstalter des Weihnachtsmarktes am Lessingplatz aber erstmals dabei.

Wer neugierig auf Kunst und Künstlerinnen ist, hat auch am Sonntag, 12. Oktober, noch einmal die Chance. Von 11 bis 16 Uhr öffnen die Ausstellungen. Höhepunkte sind am Sonntag die Kindervernissage bei den Kiezrabauken, eine Schnitzeljagd durchs Viertel, weitere Aktionen für Kinder und jung Gebliebene, eine Versteigerung im Kulturkollektiv, eine musikalische Lesung mit Petra Kistner im Livland – und zum Abschluss eine Tombola sowie ein Konzert mit Susanne Spitzer in der Pauluskirche.