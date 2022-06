Der „Regenbogen“ in Havelberg liegt Heidi Lähns am Herzen

Sie ist am Freitag zwar offiziell verabschiedet worden. Doch trotzdem spielt Heidi Lähns in der Havelberger Kita „Regenbogen“ noch die erste Geige.

Havelberg - „Ich weiß gar nicht, ob ich mich so schnell an die neue Situation, also an meinen Ruhestand, gewöhnen kann. Ich würde mich auch gar nicht darüber wundern, wenn ich eines morgens früh aufstehe und mit dem Fahrrad – wie immer – zur Arbeit in den ,Regenbogen' fahre“, sagt Heidi Lähns.