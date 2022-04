Die Havelberger zieht es zu Ostern wieder ins Modellsportzentrum

In der Domstadt Havelberg und in vielen Orten im Elb-Havel-Winkel lodern in der Zeit zwischen Gründonnerstag und Ostersonntag nach langer Pause wieder Osterfeuer.

Elb-Havel-Winkel - Nach zweijähriger Corona-Zwangspause können sich Jung und Alt in Stadt und Land endlich wieder an richtigen Osterfesten in ihren Orten erfreuen. Was wird im Elb-Havel-Winkel geboten?