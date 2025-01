Einwohner in Kuhlhausen haben Sorge, dass der Storchenhorst nicht mehr sicher ist. Der Ortschaftsrat hat sich ans Ordnungsamt in Havelberg gewandt.

Fachleute schauen sich Situation an

Der Storchenhorst in Kuhlhausen ist über die Jahre größer geworden und hat leichte Schlagseite.

Kuhlhausen. - Anfang der 2000er Jahren ist das Storchennest in Kuhlhausen von einem Scheunendach gestürzt, weil die Tragekonstruktion durchgefault war und das Gewicht des Horstes nicht mehr halten konnte. Für den Storch musste ein neues Zuhause her. Zusammen mit der Avacon wurde eine Nisthilfe für Störche auf einem Strommast an der Ecke Havelberger Straße und Gartenweg gebaut. Die „heimatlosen Störche“ aus dem Dorf haben den angebotenen Nistplatz 2006 bezogen.