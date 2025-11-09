weather starkbewoelkt
  4. Bau einer Schnittstelle für Busse: Eigenanteil für Elb-Havel-Stern in Fischbeck zu hoch

Gemeinderat Wust-Fischbeck stellt Beschluss für geplante Bus-Bus-Schnittstelle in Fischbeck zurück.

Von Ingo Freihorst 09.11.2025, 10:54
Dieser Bereich soll als Zustieg bleiben, links daneben soll ein zweiter Bahnsteig entstehen. Der Graben wird dazu zugeschüttet.
Dieser Bereich soll als Zustieg bleiben, links daneben soll ein zweiter Bahnsteig entstehen. Der Graben wird dazu zugeschüttet. Foto: Ingo Freihorst

Wust-Fischbeck. - Der Elbe-Havel-Stern ging am 3. Februar 2024 über Fischbeck auf. So nannte die Nasa, die Nahverkehrsgesellschaft des Landes Sachsen-Anhalt, die neue Bus-Bus-Schnittstelle. Diese verbindet seitdem die Landkreise Stendal und Jerichower Land. Mit dem Thema befasste sich aus aktuellem Anlass der Rat Wust-Fischbeck.