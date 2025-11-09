Gemeinderat Wust-Fischbeck stellt Beschluss für geplante Bus-Bus-Schnittstelle in Fischbeck zurück.

Eigenanteil für Elb-Havel-Stern in Fischbeck zu hoch

Dieser Bereich soll als Zustieg bleiben, links daneben soll ein zweiter Bahnsteig entstehen. Der Graben wird dazu zugeschüttet.

Wust-Fischbeck. - Der Elbe-Havel-Stern ging am 3. Februar 2024 über Fischbeck auf. So nannte die Nasa, die Nahverkehrsgesellschaft des Landes Sachsen-Anhalt, die neue Bus-Bus-Schnittstelle. Diese verbindet seitdem die Landkreise Stendal und Jerichower Land. Mit dem Thema befasste sich aus aktuellem Anlass der Rat Wust-Fischbeck.