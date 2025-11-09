Beim Unternehmerstammtisch des Elb-Havel-Winkels erfahren gut 50 Teilnehmer unweit von Havelberg Interessantes über den Agrobetrieb Köpke und die Havelhöfe Garz.

Kartoffeln aus dem Kreis Stendal sind in Berlin beliebt

Beim Unternehmerstammtisch des Elb-Havel-Winkels in Garz ging es im Agrobetrieb Köpke in eine der Hallen, in der die Kartoffeln sortiert und gelagert werden.

Garz. - Hunderte Kartoffeln rollen übers Förderband auf eine große Halde. Vorrat für den Winter. In dieser Halle des Agrobetriebes Köpke lagern die „Garzer Erdjuwelen“ und sind Grundlage für den Mittagstisch vieler Menschen. In der Umgebung und in Berlin. Das alles erfahren die gut 50 Teilnehmer des 9. Unternehmerstammtisches des Elb-Havel-Winkels, der am Donnerstag in das Haveldorf geführt hat.