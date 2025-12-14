weather wolkig
Darlingerode erlebt einen Adventskrimi: Zum zweiten Mal wurde der Weihnachtsbaum am Ortseingang des Harzdorfes gefällt – mitten in der Nacht. Wer steckt hinter den mysteriösen Angriffen auf das Symbol der Weihnachtszeit?

Von Jörg Niemann 14.12.2025, 19:43
Am frühen Samstagmorgen wurde der Weihnachtsbaum von Darlingerode (Harz) erneut gefällt.
Am frühen Samstagmorgen wurde der Weihnachtsbaum von Darlingerode (Harz) erneut gefällt. Foto: Feuerwehr

Darlingerode. - Gefährliche Zeiten für den Weihnachtsbaum am Ortseingang in Darlingerode (Harzkreis) – vor allem an den Adventswochenenden. Erneut sind Unbekannte dem Baum mit Beil und anderen Geräten zu Leibe gerückt. Doch dieses Mal wurden sie beobachtet. Aber der Reihe nach.