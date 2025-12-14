Die Feuerwehr Havelberg sorgt mit dem Weihnachtsmann für glänzende Augen. Eine nächste Lichterfahrt in der Region führt nach Wulkau.

An den einzelnen Stationen der Lichterfahrt der Feuerwehr Havelberg verteilte der Weihnachtsmann so wie hier auf dem Marktplatz Süßigkeiten an die Kleinsten und es wurden viele Fotos gemacht.

Havelberg. - Die Lichterfahrt der Freiwilligen Feuerwehr Havelberg in der Vorweihnachtszeit erfreut sich immer größerer Beliebtheit. An allen Stationen, an denen die toll erleuchteten drei Fahrzeuge der Feuerwehr am Sonnabend vor dem dritten Advent einen Stopp einlegten, strahlten die Betrachter mit den Autos um die Wette. „Einfach große Klasse.“ Oder: „Na das ist ja wieder wunderschön“, war von den Leuten zu hören.