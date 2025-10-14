Gustav Gerneth aus Havelberg galt mit 114 Jahren als ältester Mann der Welt. Am Mittwoch, 15. Oktober, ist sein 120. Geburtstag. Ein Rückblick auf sein bewegtes Leben.

Ein Mann aus Havelberg, der weltweit Geschichte geschrieben hat

Er war der älteste Mann der Welt und der älteste Mensch im deutschsprachigen Raum. Gustav Gerneth aus Havelberg, hier im Alter von 103 Jahren, saß gern vor seinem Haus in der Fischerstraße am Stadtgraben mit Blick zum Dom.

Havelberg. - Am Mittwoch, 15. Oktober 2025, wäre Gustav Gerneth 120 Jahre alt geworden. Nachdem der Japaner Masazo Nonaka 2018 im Alter von 113 Jahren verstorben war, war der Havelberger kurzzeitig sogar der älteste Mann der Welt. Im deutschsprachigen Raum galt er als ältester Mensch. Am 21. Oktober 2019 ist er im stolzen Alter von 114 Jahren verstorben.