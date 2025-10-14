Der Gardelegener Swen Zunker und weitere Falkner halfen bei der Auswilderung von drei Uhus mit Unterstützung des Nabu. Warum es ein kleines Wunder ist, dass die Tiere überhaupt auf der Welt sind ...

Unvergessliche Aktion: Falkner entlassen drei Uhus in die Freiheit - mit Bildern

Daumen hoch für die gelungene Aktion: die Falkner Swen Zunker (rechts) und Jörg Paufler.

Gardelegen/Burg. - Was für ein aufregender Wochenstart für Gardelegens Falkner Swen Zunker. Am Montag war er an der Beringung und Auswilderung von drei stattlichen jungen Uhus beteiligt. Doch bevor die Jungvögel mit einem vielleicht etwas ungewöhnlichen, aber durchaus liebevoll gemeinten „Ich hoffe, wir sehen uns nie wieder“ aus den dick behandschuhten Händen in die Freiheit entlassen werden konnten, warteten einige Herausforderungen auf alle Beteiligten ...