In Jahrstedt wird zurzeit noch eine gebaut. Danach soll mit barrierefreien Bushaltestellen in der Einheitsgemeinde Klötze erstmal Schluss sein. Ralf Düring aus Böckwitz ist empört. Er pocht auf das Gesetz.

Streit um Barrierefreiheit in Klötze: Hält sich die Stadt nicht ans Gesetz?

Seit dem 1. Oktober wird die Bushaltestelle in Jahrstedt-Germenau barrierefrei umgebaut.

Jahrstedt. - Der barrierefreie Umbau der Bushaltestellen in der Einheitsgemeinde Klötze neigt sich allmählich dem Ende entgegen. Bereits abgeschlossen sind die beidseitigen Arbeiten an der Haltestelle Kusey-Süd. Danach kam die Haltestelle in Röwitz an die Reihe. Auch dort ist die Umgestaltung nahezu fertig. „Es sind nur noch ein paar kleine Restarbeiten zu erledigen“, berichtete Bürgermeister Alexander Kleine im Hauptausschuss.