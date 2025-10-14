Auf dem Truppenübungsplatz der Colbitz-Letzlinger Heide ist ein einzigartiger Wald entstanden. Damit der auch in Zukunft stabil bleibt, setzen Förster auf besondere Hilfe.

Klimawandel: Hat die Börde auch in Zukunft noch einen Wald?

Julia Gleitner, (v.l.), Nicole Petschick, Valentina Lüning und Revierförster Horst Schulze zeigen, wie die Kästen für die Eichelhäher gefüllt werden.

Dolle. - Mit dem Fall der Berliner Mauer zog auch die Sowjetarmee aus der Colbitz-Letzlinger Heide ab. Das war die Zeit, als Förster das Potenzial dieses Naturkosmos erkannten, die Einzigartigkeit der Heide und des Waldes. Beides wollen sie in die Zukunft hinüberretten, aber wie geht das im Zeichen des Klimawandels?