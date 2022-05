Feuerwehr Ein neues Dach für die Aktiven in Schönfeld

In den Gerätehäusern der Feuerwehren in Schönfeld und Kamern sind seit einiger Zeit Handwerker im Gange. In Kamern wurde der ältere Gebäudeteil trockengelegt, in Schönfeld erhielt der Versammlungsraum ein neues Dach.