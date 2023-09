Die Bushaltestelle in Klietz muss ab dem Fahrplanwechsel im Dezember von den Fahrgästen aus Neuermark-Lübars als Zustieg in die Landeslinie 900 genutzt werden.

Elbe-Havel-Land - Die Landeslinie 900 vom öffentlichen Nahverkehr verbindet Havelberg im Norden mit Tangermünde und Stendal im mittleren Bereich des Landkreises. Im Vorfeld wurde bekannt, dass Neuermark-Lübars künftig außen vor bleibt, damit der Bus zügiger zwischen den Zielorten pendeln kann. So kann die Linie 900 dann auch im Stundentakt verkehren – und besser mit dem Pkw konkurrieren.

Noch ist nichts in „trockenen Tüchern“, war auf Nachfrage bei der Nahverkehrsgesellschaft Nasa zu erfahren: „Für die neue Taktung der Linie 900 wird der vorläufige Fahrplan online veröffentlicht, sobald alle Randbedingungen für die Einführung des neuen Konzeptes geschaffen sind. Die Fahrgäste haben dann Zeit, den Fahrplan auf Herz und Nieren zu prüfen und ihre Anmerkungen und Hinweise an die Nasa GmbH zu übermitteln“, schrieb Pressesprecherin Jasmin Dudda.

Schülerverkehr besonders im Fokus

Der Klietzer Bürgermeister Jens Meiering verwies, wie bereits berichtet, vor allem auf den Schülerverkehr. Er befürchtet, dass dann die Schüler von Privat- und Ganztagsschulen ins Hintertreffen geraten. Dazu schrieb Jasmin Dudda: „Uns ist bewusst, dass der Schülerverkehr besondere Aufmerksamkeit erfordert und diesem Umstand tragen wir auch mit der Fahrplandiskussion Rechnung. Das bedeutet auch: Passt etwas nicht, kann es unter Umständen noch passend gemacht werden. Natürlich können mit einem Fahrplan nie alle Wünsche gleichermaßen erfasst werden, aber wir sind bemüht, alles umzusetzen, was möglich ist.“

Ohne den Schwenk nach Neuermark verkürzt sich die Fahrzeit um 15 Minuten. Geplant ist, dass ab dem 10. Dezember die Busse im Stundentakt verkehren – derzeit sind es nur alle zwei Stunden. Die Abfahrt erfolgt dann auch immer zur selben Minute.

Im Internet ist auf der Nasa-Seite „mein Takt“ weiteres zu erfahren, unter dem Menü „Service“ kann man auch Kontakt aufnehmen. Das neue Plus-Bus-Projekt nennt sich „Elbe-Havel-Stern“, dieser soll konkret über Fischbeck „aufgehen“. Dazu wird dort in den nächsten Jahren – wohl im Gewerbegebiet auf der alten B188 – eine Mobilitätsstation errichtet, welche vier Bussteige sowie Stellplätze für Fahrzeuge und Fahrräder bekommt.

Fischbeck wird Nahtstelle zum Jerichower Land

Bis es so weit ist, werden provisorische Haltestellen am Fahrbahnrand eingerichtet. Auf einer Seite geht es nach Genthin oder Havelberg, auf der anderen nach Stendal oder Tangermünde. An der Rendezvous-Haltestelle treffen sich die beiden Plus-Bus-Linien 790 und 900, beide Busse fahren erst los, wenn alle Fahrgäste umgestiegen sind. Im neuen Fahrplan werden wegen möglicher Verspätungen Pufferzeiten einkalkuliert, zudem soll in der ersten Zeit Fachpersonal zur Hilfestellung vor Ort sein.

Des einen Freud ist des andern Leid: Sowohl Neuermark-Lübars als auch Toppel, Dahlen und Nitzow bleiben dann außen vor. „Denkbar“ sind laut Nase Zubringerbusse von Neuermark-Lübars nach Klietz, das wird geprüft. Das soll aber nur von Montag bis Freitag erfolgen. Von Nitzow aus verkehrt viermal täglich die Linie 911 nach Havelberg.

Der Schülerverkehr wird weiterhin morgens und am Nachmittag angeboten, Wünsche dazu werden von der Nasa ebenfalls über das Internet aufgenommen.