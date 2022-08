Ein Zehnjähriger siegt in Kamern gleich in zwei Läufen

Rund um die Hedemicke in Kamern: Holzgestalter Günther Klam vertrat am Zieleinlauf die kurzfristig verhinderte Frau Harke, übergab Medaillen und Gutscheine.

Kamern - Allen, die am Sonntag dabei waren, ob aktiv oder nichtaktiv, hat der 29. Lauf „Rund um die Hedemicke“ in Kamern Spaß gemacht. Trotz der aufgrund eines größeren und wichtigeren Laufes am selben Tag in Arendsee geringen Beteiligung. Um die 50 Läufer und Wanderer hatten sich für die Traditionsveranstaltung angemeldet.