Positive Erfahrungen mit der Freien Schule in Kamern im Kreis Stendal geben dem Verein „WeiterDenken“ Mut für eine Gemeinschaftsschule. Im Schulgebäude ist Platz.

Eine Schule will wachsen - wie geht das in einem Dorf im Kreis Stendal?

Schulgebäude und Gelände in Kamern haben seit einigen Jahren wieder echtes „Schulleben“. Mit der Nutzung durch die Freie Schule wurde ein Teil bereits modernisiert. Der Verein „WeiterDenken“ möchte noch mehr aus dem Gebäude und den Räumen machen.

Kamern. - Es gibt im kleinen Ort Kamern im Landkreis Stendal ein Schulgebäude, wo eine ganze Etage noch nach Nutzung ruft. Eltern und Kinder im Grundschulalter sind da, die mit der beeindruckenden Entwicklung der Freien Schule gewachsen sind. Nun wurde zusehends der Wunsch nach „mehr Schule“ deutlich. Die Kinder sollen die Chance bekommen, ihren begonnenen Bildungsweg im Anschluss an die Grundschule ohne Wechsel fortsetzen zu können. Wie das gehen kann und wie man das Schulgebäude mit noch mehr Leben füllt, dazu plant der Verein „WeiterDenken“ in kleinen Schritten für ein großes Projekt. In Kamern soll eine Gemeinschaftsschule entstehen.