Viele Pendler betroffen Eisgang legt letzte Elbfähren Sandau und Räbel im Kreis Stendal lahm
Die Elbfähren Sandau und Räbel sind wegen Eisgangs außer Betrieb. Berufspendlern stehen lästige Umwege bevor. Den Betreiberstädten gehen Einnahmen verloren.
Aktualisiert: 07.01.2026, 17:49
Sandau - „Fährmann, hol’ über!“ Dieser im Befehlston vorgetragene Wunsch läuft seit gestern im Kreis Stendal ins Leere. Mit der Fähre Sandau hat die letzte mobile Elbüberquerung zwischen Tangermünde und Wittenberge den Dienst eingestellt. Grund sind die niedrigen Temperaturen und der Eisgang auf der Elbe.