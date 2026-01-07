Die Elbfähren Sandau und Räbel sind wegen Eisgangs außer Betrieb. Berufspendlern stehen lästige Umwege bevor. Den Betreiberstädten gehen Einnahmen verloren.

Bei heftigem Eisgang auf der Elbe wurde am Mittwochvormittag das Gierseil der Elbfähre Sandau gelöst und die Fähre mit Motorbetrieb an Land gefahren.

Sandau - „Fährmann, hol’ über!“ Dieser im Befehlston vorgetragene Wunsch läuft seit gestern im Kreis Stendal ins Leere. Mit der Fähre Sandau hat die letzte mobile Elbüberquerung zwischen Tangermünde und Wittenberge den Dienst eingestellt. Grund sind die niedrigen Temperaturen und der Eisgang auf der Elbe.