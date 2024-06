Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Havelberg. - Ab Freitag lockt eine besondere (Fernseh-)Zeit viele junge und ältere Zuschauer vor den Fernsehschirm. Der Grund dafür ist die Übertragung der Spiele der Fußball-Europameisterschaft in Deutschland im TV. Wer dabei nicht unbedingt vom heimischen Bildschirm aus zuschauen und mitfiebern möchte, kann das in Havelberg in einigen gastronomischen Einrichtungen in Gesellschaft tun. Allerdings immer nur zu deren Öffnungszeiten.