Havelberg. - Der Name des im März neu in Havelberg gegründeten Vereins ist Programm: „Gegenwind Deutschland“ wehrt sich vor allem gegen riesige Windkraftanlagen im Norden der Hansestadt. Die Natur zu erhalten, ist das Ziel. Was ihn als Vereinsvorsitzenden antreibt, sich zu engagieren, zeigt Martin Teubner mit einem Spruch seines Sohnes, der auf einem Sweatshirt Platz gefunden hat.