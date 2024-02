Kreis Stendal: Das moderne Stromnetz in Kamern braucht keine frei stehenden Masten, ist digital und für erneuerbare Energien gerüstet. Bis 2025 soll es fertig sein.

Die Kabel für das Stromnetz der Zukunft werden in Kamern mit Spezialmaschinen in die Erde gebracht.

KAMERN. - Lange grüne Plastikröhren sind im Wald bei Kamern zu sehen. Noch liegen sie oben auf der Erde, bald verschwinden sie darunter. Diese Arbeiten vom Energielieferant Avacon gehören zum Umbau der Stromleitungen in der Gemeinde Kamern. Mittel- und Niederspannungskabel werden neu verlegt, Freileitungen durch Erdkabel ersetzt. Das Netz wird durch die größere Leistungsfähigkeit an den Bedarf in der Zukunft angepasst. Bis zum Frühjahr 2025 sollen die Arbeiten abgeschlossen sein.