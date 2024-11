Erste Mitfahrbank im Bereich Havelberg steht in Nitzow

Thomas Ruß, hier mit Tochter Livia, hat die Mitfahrbank in Nitzow initiiert. Kurt Kubat unterstützte ihn. Sie hoffen ebenso wie Sigrun Paries, dass das Angebot angenommen wird. Der Bedarf ist vorhanden.

Havelberg. - Ein Bus fährt nicht mehr oft von Nitzow nach Havelberg. Der morgens kurz vor sieben ist montags bis freitags im Einsatz, dann gibt es einen um 10.19 Uhr, der in der Schulzeit verkehrt, in den Ferien nur als Rufbus. Gleiches gilt für die Busse um 13.47 und 15.47 Uhr. Um 17.47 Uhr ist noch ein Rufbus möglich. Sonnabends gibt es drei Zeiten für Rufbusse, an Sonn- und Feiertagen fährt gar kein Bus. Insgesamt kein gutes Angebot für den öffentlichen Personennahverkehr, weshalb nun eine Mitfahrbank im Haveldorf steht.