Ehrenamtliche ziehen Bilanz Feuerwehr Havelberg blickt auf erfolgreiches Jahr zurück
Ein Geschenk aus der Partnerstadt Verden hat sich im Ernstfall für die Feuerwehr Havelberg bereits bewährt. Welche Einsätze gab es und wann ist der 150. Geburtstag?
22.02.2026, 16:34
Havelberg. - Zum ersten Mal im Einsatz – und gleich hat sie sich bewährt: Die neue gebrauchte Drehleiter der Feuerwehr Havelberg, ein Freundschaftsgeschenk der Partnerstadt Verden, wurde beim Brand im Neustädter Weg zu einem wichtigen Hilfsmittel.