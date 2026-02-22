Ein Geschenk aus der Partnerstadt Verden hat sich im Ernstfall für die Feuerwehr Havelberg bereits bewährt. Welche Einsätze gab es und wann ist der 150. Geburtstag?

Katrin Behrens wurde auf der Mitgliederversammlung der freiwilligen Feuerwehr Havelberg zur Hauptfeuerwehrfrau befördert. Christian Glimm stieg zum Feuerwehrmann auf.

Havelberg. - Zum ersten Mal im Einsatz – und gleich hat sie sich bewährt: Die neue gebrauchte Drehleiter der Feuerwehr Havelberg, ein Freundschaftsgeschenk der Partnerstadt Verden, wurde beim Brand im Neustädter Weg zu einem wichtigen Hilfsmittel.