Kulturverein auf dem Land „Jetzt kommen wir!“, rufen die Wanderer: Keiner rechnet mit dem, was im Wald wartet
Mehr als 50 Wanderer ziehen von Zobbenitz gut gelaunt los – doch mitten im Wald sorgt eine unerwartete Begegnung für große Augen. Was ein Uhu mit der Winterwanderung zu tun hat.
22.02.2026, 17:15
Zobbenitz - Frische Luft, lachende Gesichter und beste Laune: In Zobbenitz setzt sich ein bunter Tross von mehr als 50 Frauen, Männern und Kindern in Bewegung. Zur Winterwanderung kommen nicht nur Einheimische, sondern auch Gäste aus Dorst, Haldensleben und Stendal.