Mehr als 50 Wanderer ziehen von Zobbenitz gut gelaunt los – doch mitten im Wald sorgt eine unerwartete Begegnung für große Augen. Was ein Uhu mit der Winterwanderung zu tun hat.

Von Anett Roisch 22.02.2026, 17:15
Beste Laune beim Start am Zobbenitzer Vereinshaus: Was die Gruppe wenig später im Wald erwartet, sorgt für großes Staunen.
Beste Laune beim Start am Zobbenitzer Vereinshaus: Was die Gruppe wenig später im Wald erwartet, sorgt für großes Staunen. Foto: Anett Roisch

Zobbenitz - Frische Luft, lachende Gesichter und beste Laune: In Zobbenitz setzt sich ein bunter Tross von mehr als 50 Frauen, Männern und Kindern in Bewegung. Zur Winterwanderung kommen nicht nur Einheimische, sondern auch Gäste aus Dorst, Haldensleben und Stendal.