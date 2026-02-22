Kulturverein auf dem Land „Jetzt kommen wir!“, rufen die Wanderer: Keiner rechnet mit dem, was im Wald wartet

Mehr als 50 Wanderer ziehen von Zobbenitz gut gelaunt los – doch mitten im Wald sorgt eine unerwartete Begegnung für große Augen. Was ein Uhu mit der Winterwanderung zu tun hat.