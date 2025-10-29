weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  Groß Börnecke: 678.000 Euro für Ausbau der Kreisstraße 1302

Groß Börnecke 678.000 Euro für Ausbau der Kreisstraße 1302

Die Ortsdurchfahrt der Kreisstraße 1302 in Groß Börnecke wird bis Mitte 2026 grundhaft ausgebaut. Die Kostenschätzung: 678.000 Euro – aus dem Kreishaushalt.

Von René Kiel 29.10.2025, 15:00
Mit dem symbolischen Spatenstich gaben Landrat Markus Bauer (2.v.r.), Bürgermeister Hendrik Mahrholdt (3.v.r.), Stadtratschefin Ethel-Maria Muschalle-Höllbach (3.v.l.), die Sachgebietsleiterin Kreisplanung Evelin Wolter (l.), Strabag-Bauleiter Christian Rachow (2.v.l.) und Planer Johannes Lübbers (r.) den Startschuss für den grundhaften Ausbau der Bahnhofstraße in Groß Börnecke.
Mit dem symbolischen Spatenstich gaben Landrat Markus Bauer (2.v.r.), Bürgermeister Hendrik Mahrholdt (3.v.r.), Stadtratschefin Ethel-Maria Muschalle-Höllbach (3.v.l.), die Sachgebietsleiterin Kreisplanung Evelin Wolter (l.), Strabag-Bauleiter Christian Rachow (2.v.l.) und Planer Johannes Lübbers (r.) den Startschuss für den grundhaften Ausbau der Bahnhofstraße in Groß Börnecke. Foto: René Kiel

Groß Börnecke - Die Bahnhofstraße in Groß Börnecke wird seit Montag vom Salzlandkreis grundhaft ausgebaut. Er lässt die marode Ortsdurchfahrt der Kreisstraße 1302 von der Kreuzung zur Kreisstraße 1306 bis zum Bahnübergang am Ortsausgang auf einer Länge von rund 340 Meter komplett erneuern. Sie erhält in den nächsten Wochen eine neue Asphaltdecke und dazu insgesamt 14 Straßenabläufe zur Entwässerung sowie einen angepassten, knapp 200 Meter langen neuen Gehweg.