Groß Börnecke 678.000 Euro für Ausbau der Kreisstraße 1302
Die Ortsdurchfahrt der Kreisstraße 1302 in Groß Börnecke wird bis Mitte 2026 grundhaft ausgebaut. Die Kostenschätzung: 678.000 Euro – aus dem Kreishaushalt.
29.10.2025, 15:00
Groß Börnecke - Die Bahnhofstraße in Groß Börnecke wird seit Montag vom Salzlandkreis grundhaft ausgebaut. Er lässt die marode Ortsdurchfahrt der Kreisstraße 1302 von der Kreuzung zur Kreisstraße 1306 bis zum Bahnübergang am Ortsausgang auf einer Länge von rund 340 Meter komplett erneuern. Sie erhält in den nächsten Wochen eine neue Asphaltdecke und dazu insgesamt 14 Straßenabläufe zur Entwässerung sowie einen angepassten, knapp 200 Meter langen neuen Gehweg.