Die Wasserfallbrücke im Rotehornpark wird für einige Tage zeitweise gesperrt. Grund dafür sind technische Arbeiten, die der Sicherheit und Stabilität des Bauwerks dienen.

Von Romy Bergmann 29.10.2025, 14:45
Die Rotehornbrücke am Cracauer Wasserfall in Magdeburg ist bald nur eingeschränkt nutzbar.
Die Rotehornbrücke am Cracauer Wasserfall in Magdeburg ist bald nur eingeschränkt nutzbar.

Magdeburg. - Wer in den kommenden Tagen in Magdeburg zwischen Cracau und Rotehorpark zu Fuß oder mit dem Fahrrad pendeln möchte, sollte einen kleinen Umweg einplanen. Denn an der Brücke am Wasserfall wird gearbeitet – und das hat gute Gründe.