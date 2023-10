Wo gibt es ein Kino in Havelberg? Besucher der Stadt und neue junge Bundeswehrangehörige stellen oft diese Frage. Die Antwort darauf fällt nicht leicht.

Film ab! Die Kinozeiten in Havelberg

Marlies Linde bemüht sich gegenwärtig um wöchentliche Kinovorstellungen in der Havelberger Buchstation.

Havelberg - Es ist traurig, aber wahr. Ein richtiges Kinogebäude, in dem die gerade aktuellsten Filme gezeigt werden, gibt es in Havelberg schon viele Jahre nicht mehr. Genauer gesagt, seitdem das Haus der Volkslichtspiele in der Pritzwalker Straße um das Jahr 1992 geschlossen und später dann abgerissen wurde.