Autor liest im Ausland Literatur kennt keine Grenzen: Magdeburger begeistert internationales Publikum
Von Magdeburg hinaus in die Welt: Karsten Steinmetz liest seine Gedichte auf internationalen Bühnen. Was ihn antreibt und welche überraschende Ehrung ihn dort erwartete.
17.08.2025, 15:00
Magdeburg. - Wenn Karsten Steinmetz aus Magdeburg seine Gedichte vorträgt, lauschen Menschen in China, Armenien, Nicaragua und Mailand und ganz jüngst auch in Kasachstan: Seit 2010 reist der Autor zu Literaturfestivals rund um den Globus – und bringt dabei nicht nur seine Texte, sondern auch ein Stück Sachsen-Anhalt mit.