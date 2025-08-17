Von Magdeburg hinaus in die Welt: Karsten Steinmetz liest seine Gedichte auf internationalen Bühnen. Was ihn antreibt und welche überraschende Ehrung ihn dort erwartete.

Karsten Steinmetz, Autor aus Magdeburg, ist auf internationalen Bühnen unterwegs, um dort auf Literaturfestivals seine Werke vorzutragen. Hier bei einem Auftritt in China, begleitet von einem Orchester.

Magdeburg. - Wenn Karsten Steinmetz aus Magdeburg seine Gedichte vorträgt, lauschen Menschen in China, Armenien, Nicaragua und Mailand und ganz jüngst auch in Kasachstan: Seit 2010 reist der Autor zu Literaturfestivals rund um den Globus – und bringt dabei nicht nur seine Texte, sondern auch ein Stück Sachsen-Anhalt mit.