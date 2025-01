Wer in Havelberg auf der Suche nach Ausbildung und Job ist, findet in der Region viele Angebote. Fachkräfte werden gesucht.

Havelberg. - Handwerk, Gesundheitswesen und Pflege, Industrie, Banken, Lebensmittelproduktion, Landwirtschaft, Polizei, Bundeswehr – eine breite Palette an Ausbildungs- und Jobmöglichkeiten hat die vierte Messe der Deutschen Angestellten Akademie DAA in Havelberg geboten. Am letzten Schultag vor den Winterferien schauten viele Schüler und Erwachsene im Sportforum, was regional möglich ist.