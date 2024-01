Finanzspritze des Bundes für die Otto-von-Bismarck-Stiftung ermöglicht in Schönhausen die dringend nötige Sanierung einiger Immobilien und deren Außenanlagen sowie die Einstellung von fünf weiteren Mitarbeitern.

Fünf neue Stellen fürs Bismarck-Museum in Schönhausen

Im Gärtnerhaus, in dem sich bislang nur die Schönhauser Touristinfo befand, ist seit etwa einem Jahr aus Kostengründen auch das Bismarck-Museum untergebracht.

Schönhausen. - Über Jahre war es immer ein Kampf für die Gemeinde Schönhausen, die Finanzierung des Bismarck-Museums zu stemmen. Aus eigener Kraft konnte die Kommune die Einrichtung nicht betreiben, weshalb sich neben der Bismarck-Stiftung auch der Landkreis und das Land Sachsen-Anhalt daran beteiligten. Doch auch so wurde es eng: Weil infolge des Ukraine-Krieges die Energiekosten in die Höhe schossen, musste das Museum im Jahr 2022 ins Gärtnerhaus umziehen. So brauchte die Gemeinde nur noch eines statt der beiden Gebäude beheizen. Dabei blieb es bis heute.