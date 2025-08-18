Der SSV Havelwinkel feiert mit dem Dorffest sein 25-jähriges Bestehen. Der Ortschronist hat in älteren Aufzeichnungen geblättert und ein Foto von 1928 entdeckt.

Riesig war der Jubel beim aktuellen Team des SSV Havelwinkel Warnau zum Ende der Saison 2024 – 2025. Am 14. Juni dieses Jahres feierten die Fußballer nicht nur den Meistertitel, sondern erstmals den Aufstieg in die Verbandsliga. „Nur Grün“ heißt es demnächst wieder zum Saisonauftakt.

Warnau. - 25 Jahre SSV Havelwinkel Warnau heißt es seit dem 1. August dieses Jahres in Warnau. Dieses Jubiläum soll am Sonnabend, 23. August, gebührend mit einem kleinen Event, zusammen mit dem Dorffest, gefeiert werden. Ein Blick in die Geschichte der Ortschronik zeigt, dass Fußballspielen schon viel früher in Warnau präsent war, als viele annehmen.