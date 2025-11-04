weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  4. Schloss Randau in Magdeburg: Stadt setzt auf Investoren statt Sanierung

Wer das historische Gebäude noch retten kann Magdeburg kauft Schloss – und lässt es verfallen?

Die Stadt Magdeburg hat das Schloss Randau gekauft – doch statt Sanierung stehen Neubauten im Raum. Die Verwaltung äußert sich zu den Plänen.

Von Romy Bergmann Aktualisiert: 05.11.2025, 11:38
Blick auf das denkmalgeschützte Schloss in Magdeburg-Randau, das sich jetzt im Eigentum der Stadt Magdeburg befindet Eine Sanierung durch die Stadt ist nicht geplant.  Archivfoto: Konstantin Kraft

Magdeburg. - 2024 ging das Schloss Randau im Rahmen einer Zwangsversteigerung in städtischen Besitz über. Seitdem ist wenig passiert – das Gebäude wirkt weiterhin verlassen und marode. Nun hat die Stadtverwaltung erklärt, wie es mit dem historischen Anwesen weitergehen soll.