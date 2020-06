Selbst getöpferte Keramik bot Simone Bernhardt aus Jederitz an – sie war schon des Öfteren in Schönfeld. Diverse Frösche, Vögel und Fische bevölkerten unter anderem ihre Auslage. Foto: Ingo Freihorst

Die Pandemie sorgte auch dafür, dass die meisten offenen Gärten in diesem Jahr erst jetzt ihre Pforten öffneten.

Schönfeld l Seit Jahren schon ist die parkähnliche Anlage von Sven Bünger – am Ortsrand von Schönfeld gleich neben der Kirche gelegen – ein Magnet für Gartenliebhaber. Auf dem immerhin 3000 Quadratmeter großen Areal hat der Gartengestalter unter anderem einen Schwimmteich angelegt, man kann unter Palmen wandeln oder im Strandkorb sowie einer Hängematte entspannen.

Wer den offenen Garten betreten wollte, musste sich natürlich auch hier erst einmal in eine Liste eintragen, zudem gab es Hinweise zum richtigen Verhalten. Die 160 Rhododen­dren waren nun schon verblüht, dafür konnte man Rosen, Taglilien und Pfingstrosen in voller Blüte bestaunen. Auch die ersten Stauden und der Phlox beginnen jetzt zu blühen – etwas zeitiger als gewohnt.

Kein Kuchen wegen der Pandemie

Was es diesmal wegen Corona nicht gab, war das vielfältige Kuchenbüfett mit Selbstgebackenem, zu welchem bislang immer halb Schönfeld beigesteuert hatte. Solche Selbstbedienungs-Angebote sind wegen der Pandemie derzeit generell verboten, Speisen und Getränke hätten ausgereicht werden müssen. Das wäre nur mit einem erhöhten personellen Aufwand zu bewerkstelligen. Also verzichtete der Gastgeber darauf, was sich am Ende wohl auch in den Besucherzahlen niederschlug: „Nur“ 180 Gäste kamen letztendlich nach Schönfeld, sonst waren es zwischen 250 und 500 Besucher. Darunter auch wieder etliche „Neulinge“, berichtete Sven Bünger.

Bilder Gastgeber Sven Bünger unterhält sich mit Veronika Schilling aus Kümmernitz. Erstmals hatte seine Gartenanlage in diesem Jahr wieder geöffnet....



Der Gastgeber bot auch wieder anderen Gewerbetreibenden Gelegenheit, ihre Waren an den Mann und die Frau zu bringen: Getöpferte Eigenkreationen wie Frösche, Vögel und Fische hatte Simone Bernhardt aus Jederitz mitgebracht und Annemarie Püschel aus Havelberg bot etliche Sorten selbst zubereiteter Marmelade an.

Zum nächsten Tag der offnen Gärten wird auch hier am 19. Juli geladen.