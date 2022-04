Geld für ein Gesundheitszentrum in Havelberg ist da, es fehlt an Ärzten

Die gute Nachricht: Für ein Gesundheitszentrum in Havelberg ist Geld vorhanden. Die schlechte: Bislang gibt es keine Ärzte, die sich auf die vorhandenen Stellen beworben haben.

Vor dem Landtagsgebäude haben am Mittwoch Vertreter aus Havelberg und Genthin für eine vernünftige Gesundheitsversorgung demonstriert. Landtagsabgeordnete und Ministerin Petra Grimm-Benne (Mitte) sprachen mit den Bürgern, bevor dann die Sozialausschusssitzung nach der Mittagspause mit dem Tagesordnungspunkt Gesundheitszentrum Havelberg fortgesetzt wurde.

Havelberg/Magdeburg - Gut zwei Stunden haben sich die Mitglieder des Sozial- und Gesundheitsausschusses des Landtages in Magdeburg am Mittwoch mit dem Thema Gesundheitszentrum in Havelberg beschäftigt. Die Landtagsabgeordneten wollten von der Landesregierung und der landeseigenen Krankenhausgesellschaft Salus wissen, wie der aktuelle Stand ist.