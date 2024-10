In den Kreis Stendal führt die Studienfahrt von Gymnasiasten aus Radebeul. Biologie steht im Mittelpunkt. Dabei geht es um die Wasserqualität des Sees in Kamern.

Kamern. - Mit Planktonnetz, speziellem Wasserschöpfer und einer Sichtscheibe zur Kontrolle der Wasserqualität ausgestattet, hat sich am Mittwoch eine Gruppe von Schülern auf dem Kamernschen See per Boot auf den Weg gemacht, um Wasserproben zu entnehmen. Die Gymnasiasten aus dem sächsischen Radebeul sind zu Gast im Grünen Haus in Kamern und betätigen sich auf ihrer Studienfahrt im Fach Biologie als junge Forscher.