Das Havelberger Prignitz-Museum hat in Erinnerung an den Holzgestalter aus Kamern eine Sonderausstellung eröffnet. Alle Frau-Harke-Wegemarken sind dabei zu sehen.

Havelberg/Kamern. - Er wäre am Freitag 72 Jahre geworden: Günter Klam aus Kamern. In diesem Jahr verstorben, erlebte der Holzgestalter diesen Geburtstag nicht mehr. Aber an diesem Tag wurde ihm ein großer Wunsch aus Lebzeiten erfüllt: dass sein umfangreiches Schaffen auch einmal im Havelberger Prignitz-Museum zu sehen ist. „Sein heutiger Geburtstag ist der Grund, dass die Ausstellung über Günter Klam nicht erst am morgigen Sonnabend, sondern bereits am heutigen Freitag eröffnet wird“, erklärte Museumsleiterin Antje Reichel bei der Vernissage.