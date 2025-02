HallenCup des FSV Havelberg geht in die nächste Runde

Fußball in der Sporthalle am Eichenwald

Havelberg/fpr. - Die HallenCup-Serie des FSV Havelberg geht an diesem Wochenende, 7. und 8. Februar 2025, mit drei spannenden Turnieren weiter. Den Anfang machen die FSV-Oldies (Ü32) am Freitagabend. Neben den Domstädtern kämpfen ab 19 Uhr die Mannschaften von Germania Klietz, Empor Stendal, Einheit Perleberg, Preußen Schönhausen und Schwarz-Rot Neustadt in der Sporthalle „Am Eichenwald“ um die Siegertrophäe des Bauplanungsbüros Michael Wege.

Tags darauf laden E-Junioren des FSV zu ihrem HallenCup, der in diesem Jahr von Hork Metallbau gesponsert wird, ins Sportforum ein. Mit von der Partie sind ab zirka 9.45 Uhr Mannschaften wie Lok Stendal, Schwarz-Rot Neustadt, TuS Bismark, Einheit Perleberg, Preußen Schönhausen und Blau-Weiß Wusterhausen.

Am Samstagnachmittag ab etwa 14 Uhr übernehmen dann die D-Junioren den Staffelstab unterm Hallendach. Auch hier wird sich ein hochkarätiges Teilnehmerfeld einfinden. Neben zwei FSV-Teams spielen Mannschaften des 1. FC Magdeburg, SSV Gardelegen, Eintracht Salzwedel, JSG Kickers Wolfsburg, Kickers Seehausen und Blau Weiß Mahlsdorf/Waldesruh um die Trophäe von HTI - Hoch-, Tief- und Ingenieurbau Havelberg.

Neben tollem Hallenfußball wird auch wieder für das leibliche Wohl bestens gesorgt sein. Die Havelberger Fußballer freuen sich auf zahlreiche Zuschauer und unterhaltsame Partien.