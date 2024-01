Im wiederaufgebauten Kirchturm in Sandau im Kreis Stendal gibt es jedes Jahr eine Sonderausstellung. Jetzt geht es um Handwerk und Gewerbe in der Stadt an der Elbe.

Im Kirchturm in Sandau soll in diesem Jahr altes Handwerk und Gewerbe in der Sonderausstellung gezeigt werden.

Sandau. - Die Organisatoren um Berta Meyer aus Sandau haben mit der Vorbereitung der neuen Ausstellung für den Kirchturm begonnen. Wenn ab Ostermontag, 1. April, die Kirche im Elbestädtchen wieder regelmäßig geöffnet ist, wird die Sonderausstellung unter dem Motto „Handwerk und Gewerbe in Sandau“ präsentiert.

Was sich damit alles verbindet, berichtet Berta Meyer: „Mit Handwerk und Gewerbe haben wir ein breites und interessantes Gebiet. Waren doch in Sandau fast alle Sparten von A wie Apotheker bis Z wie Zimmermann vertreten. Es gab allein neun Bäckereien und ebenso viele Fleischereien. Eine breite Palette an Geschäften versorgte die Sandauer mit allem, was man zum Leben brauchte. In 14 Gaststätten konnte man feiern oder übernachten. Fast jedes Handwerk war vertreten. Darunter waren so seltene wie Korbmacher, Pantinenmacher, Müller oder Steinmetze.“

Alle diese raren und nennenswerten Berufe wollen die ehrenamtlichen Ausstellungsgestalter authentisch zeigen. Dazu brauchen sie die Hilfe von Einwohnern aus Sandau, auch ehemaligen und von Leuten aus der Umgebung. Was wird für die Kirchturm-Ausstellung benötigt und gesucht? Berta Meyer: „Wir brauchen alles, was mit Handwerk und Gewerbe zu tun hat. Wir sind an Fotos von Betrieben dieser Art interessiert, Meister- und Gesellenbriefe, auch Geschichten und Anekdoten in diesem Zusammenhang. Es kann ebenso Handwerkszeug der einzelnen Branchen sein, was nicht aus Sandau stammen muss.“

Wer die diesjährige Ausstellung im Kirchturm in Sandau mit solchem Material auch als Leihgabe unterstützen kann, wendet sich an das Team mit Berta Meyer, Maria Zohm, Heidrun Schenk und Nico Heller. Berta Meyer ist unter der Telefonnummer 039383/259 erreichbar. Online kann über die Internetseite www.kirchturm-sandau.de Kontakt aufgenommen werden.