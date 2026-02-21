weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
  4. Störung in der Wasserversorgung: Havarie im Elbe-Havel-Land - Feuerwehr hilft

Samstagvormittag fließt plötzlich kein Wasser mehr aus dem Hahn in Haushalten der Gemeinden Klietz, Schönhausen, Schollene und Wust-Fischbeck. Was ist passiert?

Von Andrea Schröder 21.02.2026, 15:56
Nachdem sie von der Störung in der Wasserversorgung erfahren hatten, verteilten Kameraden der Feuerwehr Fischbeck am Sonnabendvormittag Brauchwasser an Einwohner.
Nachdem sie von der Störung in der Wasserversorgung erfahren hatten, verteilten Kameraden der Feuerwehr Fischbeck am Sonnabendvormittag Brauchwasser an Einwohner. Foto: Monique Worm

Elbe-Havel-Land. - In den Haushalten etlicher Dörfer im Elbe-Havel-Land kam am Sonnabendvormittag plötzlich kein Wasser mehr aus der Leitung. Wäsche waschen, Geschirr spülen, duschen, Mittagessen vorbereiten oder einfach nur die Toilettenspülung betätigen – Fehlanzeige. Auch zum Kaffeekochen fehlte das Wasser. In der Störungsstelle des Trink- und Abwasserzweckverbandes Havelberg lief das Telefon heiß.