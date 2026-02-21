Samstagvormittag fließt plötzlich kein Wasser mehr aus dem Hahn in Haushalten der Gemeinden Klietz, Schönhausen, Schollene und Wust-Fischbeck. Was ist passiert?

Nachdem sie von der Störung in der Wasserversorgung erfahren hatten, verteilten Kameraden der Feuerwehr Fischbeck am Sonnabendvormittag Brauchwasser an Einwohner.

Elbe-Havel-Land. - In den Haushalten etlicher Dörfer im Elbe-Havel-Land kam am Sonnabendvormittag plötzlich kein Wasser mehr aus der Leitung. Wäsche waschen, Geschirr spülen, duschen, Mittagessen vorbereiten oder einfach nur die Toilettenspülung betätigen – Fehlanzeige. Auch zum Kaffeekochen fehlte das Wasser. In der Störungsstelle des Trink- und Abwasserzweckverbandes Havelberg lief das Telefon heiß.